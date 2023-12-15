Mazda столкнулась с электричкой в Подмосковье

Женщина за рулем иномарки столкнулась с электричкой на переезде в Красногорске. Об этом в Telegram-канале сообщил подмосковный главк МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло около 10.00 на железнодорожном переезде на Мира в Красногорске.

«По предварительной информации, женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом», - отмечается в сообщении.

В МВД уточнили, что движение поездов не прекращалось, автомобиль получил повреждения, но жертв в результате аварии нет.

Ранее два человека стали жертвами столкновения пассажирского поезда Адлер - Минск и иномарки под Ростовом. По данным ГИБДД, автомобиль Daewoo, за рулем которой находился 58-летний водитель, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машину отбросило на электроопору, после чего она упала в кювет.