В Иркутске 18 машин столкнулись из-за коммунальной аварии

Сотрудники ГИБДД работают на месте массовой аварии в Иркутске, которая произошла из-за порыва сети водоснабжения.

"Участниками столкновения на Кайской горе стали 18 автомобилей, в том числе рейсовый автобус. Один человек пострадал, он госпитализирован", - сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Помимо полицейских, на месте аварии находятся и другие оперативные службы. Городские власти направили туда машины аварийно-спасательной службы для обогрева людей из попавших в ДТП автомобилей.