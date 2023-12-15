Под Калининградом в ДТП погибли два человека

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. После ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля под Калининградом двое взрослых погибли, а восьмилетнего ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.

"ДТП произошло 15 декабря в 14:43 (15:43 мск) на 59-м км автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой. По предварительным данным, грузовой автомобиль, следуя со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся легковым автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир легкого автомобиля скончались на месте происшествия. Ребенка, находившегося на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.