В Забайкалье «Урал» с 27 пассажирами съехал в кювет

Грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара Каларского района Забайкалья. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает РИА Новости.

© Москва 24/Антон Великжанин

"В ночное время 16 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 22 километрах от поселка Новая Чара. Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства", – указано в сообщении.

В автомобиле находились 27 человек. Сообщается, что один из пассажиров скончался на месте аварии. Прибывшие на место врачи осмотрели остальных пассажиров, после чего семь человек были госпитализированы.