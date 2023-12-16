В Волгоградской области сразу 3 автомобиля попали в ДТП

В Котельниково автоледи не уступила дорогу, и ее машина столкнулась с автомобилями « Хонда Аккорд» и « Фольксваген Поло».

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 15 декабря 43-летняя водитель на «Ладе» на нерегулируемом перекрестке ул. Ломоносова – ул. Калинина, не уступив дорогу, столкнулась с «Хондой». После чего «Лада Гранта» врезалась в «Фольксваген Поло», который остановился на противоположной стороне перекрестка.