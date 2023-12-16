В Самарской области в ДТП погибли два человека и пострадали трое

В Самарской области столкнулись две иномарки, водитель и пассажир одной из них погибли, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло примерно в 08:50 в Кошкинском районе на дороге "Кошки - Борма - Погрузная". Водитель джипа не справился с управлением, выехал на встречную на полосу и столкнулся с легковушкой, в результате водитель и пассажир автомобиля погибли. Трех пассажиров увезли в больницу.