Два человека погибли в результате аварии под Самарой

В результате столкновения двух автомобилей в Кошкинском районе Самарской области погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом говорится в заявлении регионального ГУ МВД.

Авария произошла на 15-м км автодороги Кошки — Борма — Погрузная. Водитель автомобиля Grand Cheroke не справился с управлением, его занесло, и он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Renault Sanderо.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.