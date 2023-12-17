На внутренней стороне МКАД перекрыли движение из-за массового ДТП

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает московский департамент транспорта. По имеющимся данным, в аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей, точное число не называется.

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На внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулось несколько грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что в связи с аварией движение на внутренней стороне МКАД перекрыто. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Иркутске произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв трубы. Вылившаяся вода замерзла, из-за чего на дороге образовался каток. В результате аварии пострадал один человек.