В ДТП со школьным автобусом под Пермью пострадали два ребенка и пять взрослых

Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России.