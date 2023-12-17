В ДТП со школьным автобусом под Пермью пострадали два ребенка и пять взрослых
Два ребенка и пять взрослых получили травмы в результате ДТП на дороге «Подъезд к городу Пермь» трассы М-7 «Волга». В школьный автобус врезался легковой автомобиль. Авария произошла 17 декабря примерно в 7:40 по местному времени, сообщает пресс-служба МВД России.
«В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых», — указано в telegram-канале ведомства.
Автомобилем Lada Vesta управлял мужчина 1978 года рождения. По предварительной информации, он, выполняя обгон в месте, где это было запрещено, допустил столкновение со школьным автобусом «Луидор». На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.