СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Уфе

Следователи допрашивают водителей, пассажиров и очевидцев ДТП, планируется проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших. На месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий. "В ходе расследования действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности", - добавили в СК.