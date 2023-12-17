Четыре пассажира пострадали в аварии с участием автобуса на западе Москвы

Четыре пассажира автобуса пострадали в результате аварии на ул. Веерная в районе д. 20. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, на ул. Веерная в районе д. 20 водитель рейсового автобуса НефАЗ не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект. В результате дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса. Всех пострадавших доставили в медучреждения», – говорится в сообщении.