Четыре пассажира пострадали в аварии с участием автобуса на западе Москвы
Четыре пассажира автобуса пострадали в результате аварии на ул. Веерная в районе д. 20. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
«По предварительным данным, на ул. Веерная в районе д. 20 водитель рейсового автобуса НефАЗ не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект. В результате дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса. Всех пострадавших доставили в медучреждения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту дорожной аварии проводится проверка.
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