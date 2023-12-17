На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на западе Москвы пострадали четыре человека. Об этом сообщает московская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, на Веерной улице водитель рейсового автобуса «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на светофор.

В результате происшествия пострадали 4 пассажира автобуса. Всех их доставили в медицинские учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится проверка.