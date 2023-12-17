Три подростка пострадали в ДТП с грузовиком в Свердловской области

«Мужчина 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2114 выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом», — написали в telegram-канале УГИБДД Свердловской области. В происшествии пострадали пять человек, трое из них — подростки 16 и 17 лет.