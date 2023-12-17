В Словакии разбился автобус с украинцами

Автобус с Украины перевернулся в Словакии. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на агентство УНИАН.

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Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря в 6 часов по московскому времени около села Даргов Требишевского района. В результате аварии пострадали семь человек.

Уточняется, что в салоне находились 53 пассажира и два водителя. На месте аварии работали пожарные и медики.