В Подмосковье в ДТП с автобусом погиб человек

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом на трассе в Подмосковье, в результате ДТП он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 14:30 мск на 87-м километров автодороги А-107. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем иностранного производства, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства.