В кортеж Байдена в штате Дэлавер врезался неизвестный на авто

В США неизвестный на автомобиле врезался во внедорожник кортежа президента Джо Байдена. В это время супруги выходили из штаб-квартиры демократов.

Инцидент произошел в воскресенье, в штате Делавэр, там супруги посетили штаб своей предвыборной кампании. После столкновения агенты американских спецслужб сопроводили Байдена к его машине.

«Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена», - сообщил телеканал RT.

Автомобиль с поврежденным бампером мгновенно окружила полиция, а сам Байден и первая леди оказались в безопасности и не пострадали, сообщил свидетель происшествия.