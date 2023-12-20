Прокуратура потребовала конфисковать у орловца автомобиль

Минувшей весной житель Орла попался пьяным за рулем. Тогда отделался административным наказанием. Но уже летом ситуация повторилась — мужчина снова управлял автомобилем в состоянии опьянения и снова его остановили сотрудники ГИБДД.

После повторного нарушения было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его, Северный районный суд Орла назначил нарушителю 200 тысяч рублей штрафа и два года лишения водительских прав.

Однако прокуратура обжаловала приговор, не согласившись с тем, что суд не принял решение о конфискации машины фигуранта.