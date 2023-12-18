На Сахалине таксист наехал на пассажира после завершения поездки

В Сахалинской области пассажир попал в больницу после поездки на такси. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел в городе Холмск. По версии правоохранителей, водитель подвез клиента до нужного пункта, после чего пассажир вышел из автомобиля. Чтобы выехать с парковки, таксист развернулся.

«Не убедившись в безопасности своего маневра, после начала движения фигурант услышал удар, после этого он совершил маневр движение задним ходом», — сообщается в публикации.

После этого водитель вышел из машины и увидел покинувшего салон клиента. Он попытался поднять россиянина, но одна нога пострадавшего была травмирована. Выяснилось, что мужчина получил перелом ноги. В больнице его состояние оценили как тяжкое.