В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадали две девочки 2014 и 2016 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции .

По данным правоохранителей, ДТП случилось после того, как водитель Chevrolet Niva 1960 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus RX 350, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения.