19-летний водитель сбил 17-летнего пешехода в Светлом

Утром 19 декабря в городе Светлый водитель «Хендай» наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области. В Светлом по улице Советской в направлении улицы Пионерской двигалась иномарка под управлением 19-летнего водителя. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход он допустил наезд на 17-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. - В результате ДТП 17-летний пешеход получила телесные повреждения и доставлена автомобилем скорой помощи в детскую областную больницу Калининграда. Ранее kaskad.tv писал о том, что калининградец распылил перцовый баллончик водителю за «наглость» в автомобильной пробке.