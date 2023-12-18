В Новосибирске в ДТП на пешеходном переходе пострадал 13-летний мальчик
Днём в понедельник в Новосибирске в ДТП пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 13:43 в Ленинском районе мегаполиса. 25-летняя женщина двигалась на Toyota Runx по улице Забалуева и возле дома №78 по неустановленной пока причине сбила мальчика 2010 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу на карете скорой помощи. О характере полученных им травм не сообщается.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что двое детей пострадали в ДТП с Шевроле и Лексуса в Новосибирске.