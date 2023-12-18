В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал 8-летний ребенок
Сегодня в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как рассказали в ГИБДД РБ, на Бирском тракте столкнулись встречные НефАЗ и Lada Largus. В салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. В легковом автомобиле травмировались водитель и 8-летний пассажир. Их доставили в больницу.
В Управлении гражданской защиты Уфы уточнили, что 8-летнему мальчику пришлось иммобилизировать ноги, аккуратно извлечь из автомобиля и совместно с пожарными транспортировать до кареты скорой помощи.
Причины ДТП устанавливаются.