В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадал 8-летний ребенок

Как рассказали в ГИБДД РБ, на Бирском тракте столкнулись встречные НефАЗ и Lada Largus. В салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. В легковом автомобиле травмировались водитель и 8-летний пассажир. Их доставили в больницу.