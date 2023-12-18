В Башкирии шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса

В Башкирии шестеро детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.

«В результате аварии шесть детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в автобусе, который ехал на школьную экскурсию, находились 25 детей.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Ранее стало известно, что женщина и двое детей погибли в Пермской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.

ДТП
Видео
ГИБДД