В Башкирии шестеро детей пострадали в ДТП с участием автобуса
В Башкирии шестеро детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля.
Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.
«В результате аварии шесть детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в автобусе, который ехал на школьную экскурсию, находились 25 детей.
Ранее стало известно, что женщина и двое детей погибли в Пермской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.