Один человек погиб и 112 пострадали в ДТП в Москве 11–17 декабря

На прошедшей неделе, с 11 по 17 декабря, в Москве произошло 100 ДТП, в которых пострадали 112 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По оперативным данным, с 11 по 17 декабря на дорогах Москвы зарегистрировано 100 ДТП, в которых один человек погиб и 112 получили ранения. В числе пострадавших – девять детей, получивших травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов – 40 и 39 случаев соответственно. В 30,7% случаев наездов на пешеходов аварии произошли в зоне действия пешеходных переходов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 21 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье – пять ДТП. По предварительным данным, за истекшую неделю пресечено 316 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.