Появились подробности ДТП, произошедшего на востоке Москвы

В районе Северное Измайлово автомобиль сбил двух человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Около 20:15 мск в районе дома 25 по улице 13-й Парковой водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух человек — мужчину и женщину, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прибывшие сотрудники ГИБДД устанавливали все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, жизни пострадавших ничего не угрожает, они получили не тяжелые травмы, передает ТАСС.

Сообщение об инциденте появилось накануне, 18 декабря. Движение из-за ДТП не было затруднено.

В период с 11 по 17 декабря в результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в этот период было зарегистрировано 100 ДТП. В результате один человек погиб, а еще 112 — пострадали.