В Домодедово машинист тепловоза врезался в "КамАЗ"

В подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области, которое опубликовало кадры с места аварии в Telegram-канале.

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Инцидент произошел днем в понедельник на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева. По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом и двигаясь по тупиковой ветке, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который остановился на железнодорожном переезде.