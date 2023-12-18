На свердловской трассе маршрутка влетела в погрузчик

В Свердловской области 18 декабря на 17 километре трассы Нижний Тагил — Усть Утка произошло ДТП. Коммерческая «Газель» влетела в погрузчик — есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД .

«Водитель коммерческого автобуса (маршрут Висимо-Утка — Нижний Тагил) не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся фронтальным погрузчиком. В салоне автобуса находились десять пассажиров, один из них пострадал — доставлен в больницу», — сказали в ведомстве.