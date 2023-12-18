Движение на трассе М-4 в сторону юга открыли на участке в Ростовской области после ДТП

Движение транспорта на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, закрытое ранее в обе стороны из-за ДТП, возобновлено в южном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной компании "Автодор" .

"На 950-м км М-4 "Дон" открыто движение в сторону юга по правой полосе", - говорится в сообщении.

Ранее в компании информировали, что движение транспорта на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области закрыто в обе стороны из-за дорожной аварии, объезд осуществляется через Лиховской - Гуково - Молодежный. Съезд на 945-м км в сторону юга и на 961-м км в сторону Москвы.