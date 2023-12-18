Авария с участием автомобиля и пешеходов произошла на 13-й Парковой улице

Авария с участием автомобиля и пешеходов произошла на ул. 13-я Парковая в районе д. 25, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На ул. 13-я Парковая (в районе д. 25) произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.