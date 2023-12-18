Авария с участием автомобиля и пешеходов произошла на 13-й Парковой улице
Авария с участием автомобиля и пешеходов произошла на ул. 13-я Парковая в районе д. 25, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На ул. 13-я Парковая (в районе д. 25) произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
В пресс-службе Главного управления МВД России по столице Агентству городских новостей «Москва» уточнили, что в 21:15 легковой автомобиль совершил наезд на мужчину и женщину, они направлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.