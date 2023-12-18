В Северном Измайлово водитель сбил пешеходов

В районе Северное Измайлово произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— На 13-й Парковой улице, в районе дома 25, произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе не затруднено, уточнили в дептрансе.

В период с 11 по 17 декабря в результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, в этот период было зарегистрировано 100 ДТП. В результате один человек погиб, а еще 112 — пострадали.