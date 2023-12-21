Жесткое лобовое ДТП произошло в кузбасском городе

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в одном из кузбасских городов лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Так, инцидент произошел в Междуреченске. Пост с информацией о произошедшем был опубликован в социальных сетях накануне вечером, 21 декабря.

– ДТП на старой дороге от вокзального поворота до Ольжерасской автобазы, – уточнил место аварии автор поста.

Также было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлели последствия произошедшего. Заметно, что лоб в лоб столкнулись две легковушки. Так, одно из транспортных средств в результате получило критический урон – его передняя часть оказалась разбита.

Заметно, что на месте работали правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.