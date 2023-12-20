На трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло смертельное ДТП

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции , 57-летний водитель кроссовера ехал со стороны города Омска в Новосибирск. На 1426 километре трассы «Иртыш» мужчина столкнулся с грузовиком MAN под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП водитель Honda CR-V получил травмы, не совместимые с жизнью.

в Коченевском районе ДТП со смертельным исходом произошло несколько дней назад. 14 декабря водитель ГАЗ совершил наезд на стоящую после ДТП Toyota Corolla Fielder и двух мужчин, которые были рядом с авто. Один из них скончался на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в местную больницу, но спасти не смогли.