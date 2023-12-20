На трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло смертельное ДТП

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 57-летний водитель кроссовера ехал со стороны города Омска в Новосибирск. На 1426 километре трассы «Иртыш» мужчина столкнулся с грузовиком MAN под управлением 35-летнего водителя. В результате ДТП водитель Honda CR-V получил травмы, не совместимые с жизнью.

На трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло смертельное ДТП
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На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергей Киселев.

На этой же трассе Р-254 «Иртыш»

в Коченевском районе ДТП со смертельным исходом произошло несколько дней назад. 14 декабря водитель ГАЗ совершил наезд на стоящую после ДТП Toyota Corolla Fielder и двух мужчин, которые были рядом с авто. Один из них скончался на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в местную больницу, но спасти не смогли.

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