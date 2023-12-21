Shot: психолог Лабковский подал в суд на маркетплейс за незаконную продажу книг

Психолог и телеведущий Михаил Лабковский обратился в суд из-за незаконной продажи его книг на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Автор бестселлера "Хочу и буду" также подал иск против индивидуального предпринимателя Хизри Алейдарова, который продает книги писателя на маркетплейсе. Лабковский требует с него почти 3 млн рублей. Telegram-канал Shot отмечает, что исключительные права на продажу серии "Хочу и буду" психолога принадлежат издательству "Эксмо". Недавно издательская компания также обращалась в суд из-за незаконной продажи книг Алейдаровым - тогда "Эксмо" отсудило у предпринимателя 2,85 млн рублей. В конце сентября сообщалось, что обувная компания отсудила у Wildberries более 200 млн рублей. Иск обувной компании, поставляющей такие бренды, как Enzo Logana и Lagatta, был зарегистрирован в середине сентября. По словам представителей организации, в последние несколько лет они столкнулись с проблемами со стороны маркетплейса - мыши и крысы на складах Wildberries испортили обувь, которую впоследствии клиенты возвращали.