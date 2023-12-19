В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Лебяжьевском округе сегодня около четырех утра в автокатастрофе на трассе погибли три человека.
По данным Госавтоинспекции Зауралья, трагедия случилась на 360-ом километре дороги "Иртыш".
Мужчина 1970 года рождения за рулем Renault Logan двигался со стороны Макушино в сторону Кургана. Вероятно, он не рассчитал скорость, потерял контроль над машиной и выехал на встречную, где врезался в большегруз с полуприцепом.
Водитель легковушки и пассажиры - женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995-го - погибли на месте.
По факту происшествия проводится проверка.