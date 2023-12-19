В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Лебяжьевском округе сегодня около четырех утра в автокатастрофе на трассе погибли три человека.

Мужчина 1970 года рождения за рулем Renault Logan двигался со стороны Макушино в сторону Кургана. Вероятно, он не рассчитал скорость, потерял контроль над машиной и выехал на встречную, где врезался в большегруз с полуприцепом.