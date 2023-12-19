Известный кинооператор Игорь Гринякин едва не сгорел в своей машине

В центре Москвы загорелся автомобиль Toyota кинооператора Игоря Гринякина, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, пожар в автомобиле произошел накануне в вечерней пробке на Садовом кольце, недалеко от посольства США. Незадолго до этого Гринякин высадил из машины пять своих дочерей. Кинооператор с семьей собирался посетить премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь».

На помощь Гринякину пришли водители других автомобилей. Загоревшуюся проводку в машине удалось потушить с помощью четырех огнетушителей.

Игорь Гринякин — известный кинооператор, многократный лауреат премии «Золотой Орел». В 2002 году он успел покинуть Кармадонское ущелье за короткое время до схода ледника Колка, обрушившегося на съемочную группу Сергея Бодрова.

ДТП
Видео
Toyota
Игорь Гринякин
Сергей Бодров
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости