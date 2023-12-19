По его данным, пожар в автомобиле произошел накануне в вечерней пробке на Садовом кольце, недалеко от посольства США. Незадолго до этого Гринякин высадил из машины пять своих дочерей. Кинооператор с семьей собирался посетить премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь».