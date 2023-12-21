ТАСС, 21 декабря. Двое взрослых и трое детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN в составе полуприцепа под управлением водителя 1983 года рождения. В результате ДТП погибли на месте водитель Volkswagen Polo и его пассажиры 2015, 2013, 1991 годов рождения, пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.