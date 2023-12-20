Пять человек получили ранения в ДТП с участием автобуса в Тюмени

Пять человек получили ранения в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень-Омск. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

«Opel Astra и автобус «ПАЗ» столкнулись сегодня утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск. Предварительно, 27-летняя водитель на Opel выехала на встречную полосу. От удара автобус отбросило в кювет», — говорится в сообщении.

Автобус развозит рабочих одного из предприятий. В момент ДТП в кабине находился водитель, а в салоне пассажир. В легковушке ехали водитель и два пассажира. Все пятеро получили ранения.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.