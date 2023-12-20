В Смоленской области женщину с тремя детьми высадили из автобуса в 5 км от дома

ТАСС, 20 декабря. Водитель автобуса в Смоленской области в темное время суток высадил у леса из салона женщину с тремя детьми, хотя расстояние до ближайшего населенного пункта составляло около 5 км. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Водитель автобуса №105, следуя по маршруту, высадил женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток около леса, ссылаясь на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге. При этом расстояние до ближайшего населенного пункта составляло около 5 км <...>. По поручению руководителя регионального следственного управления СК РФ Анатолия Юрьевича Уханова организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.