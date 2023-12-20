СК начал проверку из-за травмирования четырех человек после падения снега со здания в Люберцах
В Люберцах проводится доследственная проверка по факту травмирования четырех человек в результате падения снега с крыши здания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«20 декабря в результате падения снега с крыши здания в городе Люберцы пострадали четыре человека. В настоящее время пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка (ст. 293, 238 УК РФ)», – рассказала Врадий.
Она отметила, что следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили Агентству «Москва», что один из пострадавших был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один – в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. И один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался.