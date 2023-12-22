Вышедший на дорогу водитель Toyota Camry погиб в результате наезда «Газели» на востоке Москвы

Водитель автомобиля Toyota Camry , вышедший на проезжую часть, получил смертельные травмы в результате наезда «Газели» на МСД на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД .

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry остановился в крайней правой полосе на МСД и вышел на проезжую часть для замены колеса. В этот момент на стоящий автомобиль совершил наезд водитель «Газели», с которой в свою очередь совершает столкновение водитель автомобиля Lada Largus. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончался. Другие участники дорожной аварии не пострадали», – рассказали в пресс-службе.