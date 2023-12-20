Два судна столкнулись в акватории реки Дон

Грузовое судно Red Line и танкер "ТН-709" столкнулись сегодня в акватории реки Дон, сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Как видно на фото, предоставленных прокуратурой, танкер Red Line протаранил ТН-709 в правый борт, частично повредит палубную надстройку с рубкой. Оба судна находятся на плаву.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура во взаимодействии с МТУ Ространснадзора по ЮФО проводит проверку на предмет безопасности судоходства.