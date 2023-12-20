В Калининградской области в ДТП погиб ребенок

ТАСС, 20 декабря. В ДТП в Гурьевском районе Калининградской области погиб ребенок и пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"ДТП произошло на Северном обходе в Гурьевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение справа. В результате ДТП пострадали сам водитель 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, находившаяся на заднем сиденье. Они госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в салоне автомобиля также находился малолетний мальчик 2022 года рождения без детского удерживающего устройства. Женщина держала его на руках. Ребенок умер на месте ДТП от полученных травм.