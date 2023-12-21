В Новосибирской области маршрутка с пассажирами столкнулась с автобусом и фурой

21 декабря В Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием маршрутки, автобуса и фуры. Как сообщает МЧС Новосибирской области, инцидент произошел на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 21 декабря в 7:30 утра.

Маршрутка №73 следовала по маршруту "Новосибирск – Кемерово" и в момент аварии в салоне находились пять пассажиров, в то время как в автобусе не было никого. На данный момент нет информации о пострадавших, однако на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить обстоятельства аварии. После происшествия на дороге организовали реверсивное движение.