8-летний ребенок пострадал в Удмуртии в ДТП с автобусом и КамАЗом

Восьмилетний ребенок пострадал в Удмуртии в ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом. Авария произошла в Завьяловском районе рано утром 21 декабря. Примерно в 6.10 на автодороге «Подъезд к Ижевску и Перми от трассы М-7 Волга» рейсовый автобус на Ижевск по неустановленной причине врезался в стоящий КамАЗ.

52-летний водитель, управляя автобусом MAN, наехал на КамАЗ, который стоял в попутном направлении. 32-летний водитель КамАЗа пояснил, что остановился из-за поломки автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В момент ДТП в автобусе находилось 16 пассажиров. По предварительным данным, при столкновении пострадал один пассажир, 8-летний ребенок. Характер травм пострадавшего не уточняется. На месте столкновения работают экстренные службы. Об этом 21 декабря сообщает susanin.news.

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