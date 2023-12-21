В Дагестане более 20 машин столкнулись из-за густого тумана на дороге

На трассе Махачкала — Хасавюрт произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали более 20 автомобилей. На месте ДТП образовалась пробка более трех км. Сегодня регион заволокло плотным туманом, от чего видимость стала очень плохой. Этот участок дороги и до этого считался опасным. В аварию попали все машины, которые были рядом вне зависимости от габаритов — и легковушки, и грузовики. Сейчас участок дороги перекрыт, а на месте работают специалисты. Погибших в результате аварии нет, несколько пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.