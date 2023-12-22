В Подмосковье один человек погиб в ДТП с пожаром

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовик в Подмосковье выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая загорелась после ДТП, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.