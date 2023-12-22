Сотрудники ГИБДД выявили на юго-западе Москвы два случая использования поддельных водительских прав

Госавтоинспекторы на юго-западе столицы уличили двух водителей в использовании фальшивых водительских удостоверений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции Москвы продолжают выявлять водителей, использующих поддельные водительские удостоверения. По всем фактам использования поддельных удостоверений возбуждены уголовные дела», – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что во время несения службы на Варшавском шоссе сотрудниками Госавтоинспекции Юго-Западного административного округа с целью проверки документов был остановлен экскаватор-погрузчик. 48-летний водитель транспортного средства предъявил полицейским водительское удостоверение тракториста-машиниста, которое вызвало сомнение в своей подлинности. «В ходе проведения проверочных мероприятий документ был изъят и направлен на исследование, в результате которого признан поддельным», – добавили в ведомстве.

Там также сообщили о схожем инциденте, произошедшем на ул. Старобитцевская. Так, во время проверки документов 30-летний мужчина предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки. Впоследствии экспертиза подтвердила, что документ является фальшивым.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.