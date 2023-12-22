В Омске пассажирский автобус насмерть сбил женщину на переходе

Сегодня в 12:45 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» (двигался не по маршруту), мужчина 1972 г.р., в районе ООТ «Оазис» по улице Дианова допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход – женщина 1961 г.р., от полученных травм скончалась на месте происшествия.