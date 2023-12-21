Под Калининградом в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Калининградской области, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня в Нестеровском районе Калининградской области около 07:30 по местному времени (08:30 мск) на автодороге Советск - Гусев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, семь пассажиров микроавтобуса получили ушибы.