Знаменитый «Сарматмобиль» с лозунгом «На Вашингтон!» разбился под Тверью

Автомобиль ВАЗ-2109 с макетом баллистической ракеты «Сармат» на крыше попал в ДТП в Тверской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на трассе М-10 «Россия». «Сарматмобиль» столкнулся с Renault Logan и получил сильные механические повреждения. На фото и видео с последствиями ДТП видно, что Lada в итоге врезалась правым бортом в сугроб. У нее повреждена передняя часть, деформировался кузов. По словам водителя машины по имени Равиль, «Сарматмобиль» не подлежит восстановлению, но макет ракеты остался цел.